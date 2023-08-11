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НовостиОбщество11 августа 2023 12:48

В Самаре 13 августа на телебашне появятся российский триколор и цифровая бабочка

Тематическую подсветку включат в честь дня рождения РТРС
Анастасия ФИЛАТОВА
Праздничную иллюминацию включат на телебашне после захода солнца и с наступлением сумерек

Праздничную иллюминацию включат на телебашне после захода солнца и с наступлением сумерек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 13 августа 2023 года, на телебашне в Самаре включат праздничную подсветку. Она окрасится в цвета триколора в честь 22-летия российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Самарский филиал РТРС включит на телебашне тематическую архитектурно-художественную подсветку. На ней появится флаг РФ, выведут логотип телевизионной радиовещательной сети, а также логотип цифрового эфирного ТВ — цифровую бабочку. Кроме того, на телебашне 13 августа можно будет увидеть поздравительные надписи, каскад разноцветных огней и другую праздничную иллюминацию.

Напомним, телебашня находится в районе пересечения улицы Советской Армии и Московского шоссе. Тематическую подсветку на ней включат с заходом солнца и наступлением сумерек.

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