В Самаре благоустройство парка Мира восстановят до конца недели

В марке Мира на Московском шоссе восстанавливают пешеходные зоны Фото: администрация Самары

Стало известно, когда в Самаре приведут в порядок парк Мира. Он расположен в районе пересечения Московского шоссе и проспекта Масленникова. Общественное пространство сильно пострадало во время перекладки труб.

- Восстановить благоустройство территории парка Мира планируется уже на этих выходных. Сейчас там идет восстановление асфальтового и плиточного покрытия, пешеходных зон и переходов, - сообщили в мэрии Самары.

Напомним, перекладка теплотрассы на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова была завершена на этой неделе. На этом участке подрядчик уложил новые трубы с пенополиуретановой изоляцией. Они намного надежнее старых. Также рабочие смонтировали и залили пять тепловых камер и неподвижных опор. Кроме того, они оснастили трубы проводниками системы оперативного диспетчерского контроля. Это оборудование позволяет предотвратить сильную утечку.

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