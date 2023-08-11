В Тольятти на Поволжском шоссе столкнулись «Лада Веста» и Hyundai

Обе машины получили серьезные механические повреждения / Фото: Евгения Коваленко / Происшествия Тольятти

Днем в пятницу, 11 августа 2023 года, в Комсомольском районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Примерно в 12:10 на Поволжском шоссе столкнулись две легковушки: «Лада Веста» и Hyundai.

— В результате столкновения пострадал один человек. На место происшествия выезжали одна единица спецтехники и пять человек. Пожарно-спасательные подразделения провели обесточивание транспортных средств, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Судя по кадрам очевидцев в соцсетях, это был боковой удар. У иномарки смята правая передняя часть, а у отечественной легковушки — заднее левое крыло. Обе машины после столкновения развернуло на дороге. Как все было на самом деле, предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. Они проведут по факту ДТП проверку.

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