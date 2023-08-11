Самарские волонтеры отправили гуманитарный конвой в зону СВО

Помощь уместилась в две фуры. Фото: соцсети

Жители Самары собрали новую партию помощи для военнослужащих. В состав гуманитарного конвоя вошли дополнительные спецсредства для бойцов, продукты, индивидуальные посылки, письма от детей. Об этом сообщили в администрации Красноглинского района.

– У нас груз, можно сказать, разного характера. Мы везем прицелы ночного видения, бинокли, еду, носилки, медицинское оборудование. Все то, что солдатам поможет в бою, – приводят слова волонтера Никиты Синцова местные власти.

Помощь уместилась в две фуры. Их собрали неравнодушные жители региона. Поддержку получат не только бойцы, но и жители Херсонской области, пострадавшие от наводнения после разрушения ГЭС.

Отмечается, что всего с начала спецоперации Самарская область отправила на передовую тысячи тонн гуманитарной помощи и более 120 единиц техники.