В Самаре перекроют дороги к ТЦ «Мега» с 12 августа 2023 года

Ограничения будут действовать в течение суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные, с 12 по 13 августа, на территории областной столицы состоится фестиваль уличной культуры «MEGA URBAN FEST». В связи с проведением мероприятия будут действовать некоторые ограничения. Об этом сообщили в мэрии.

– С 01:00 12 августа до 01:00 13 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспорта на подъездных дорогах к ТЦ Мега. Также указанный период на территории торгового центра будет работать одна остановка общественного транспорта со стороны магазина «Леруа Мерлен», – информируют в пресс-службе городской администрации.

Горожан просят заранее планировать предстоящие поездки. Ознакомиться с организацией дорожного движения можно на схемах.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

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