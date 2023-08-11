Появились подробности ДТП с перевернутой «Газелью» на ул. Калинина в Самаре

Полицейские устанавливают причины произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП, которое произошло на пересечении улиц Калинина и Свободы в Самаре в пятницу, 11 августа 2023 года. Там столкнулись «Газель» и вазовская легковушка. Об этом сообщали местные жители.

В ГУ МВД по Самарской области рассказали обстоятельства аварии. Все случилось примерно в 14:40. 55-летний водитель «четырнадцатой» ехал по по ул. Свободы, со стороны ул. Воронежская в сторону ул. Ново-Вокзальная. На перекрестке, напротив дома №12 по ул. Калинина, он не уступил дорогу «Газели», за рулем которой был 54-летний мужчина. Машины столкнулись, после чего «Газель» опрокинулась на крышу.

В результате аварии водителю «Газели» была оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают причины произошедшего.