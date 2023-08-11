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НовостиПроисшествия11 августа 2023 14:40

Самарчанка придумала сына и дочь ради получения материнского капитала

Жительница Самарской области получила более 700 тысяч рублей за выдуманных детей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении женщины возбудили уголовное дело

В отношении женщины возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Самарской области уличили в мошенничестве. Выяснилось, что женщина придумала сразу двоих детей, чтобы получить материнский капитал. Информацию сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, «новоиспеченная мать» дважды обманула государство. 26 августа 2020 года она якобы родила сына, а 20 декабря 2021 года – дочь. После женщина дважды обращалась в ЗАГС сообщая, что дети появились на свет вне больницы и без помощи медиков. Получив свидетельства о рождении, самарчанка подала заявление на выплату пособия на общую сумму более 735 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что сведения о рождении детей были ложными.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.