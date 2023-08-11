Дмитрий Патрушев и Дмитрий Азаров проверили школу и детсад в Сергиевском районе

Рабочая поездка состоялась в пятницу, 11 августа. Фото: Дмитрий Бурлаков

В пятницу, 11 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили Сергиевский район. В рамках рабочей поездки они осмотрели обновленные школу и детский сад в поселке Сургут. Образовательные учреждения модернизировали в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Школа, где сегодня обучаются около 500 детей, была построена еще в 1970-х годах и нуждалась в ремонте. В прошлом году она обновилась: там появилась новая мебель, оборудование, территория была приведена в порядок. Сегодня в школе работают портклуб, театр, образовательный центр «Точка роста» и 12 секций. Помимо этого, учреждении есть агрокласс – он был создан совместно с Самарским государственным аграрным университетом. Опыт Сергиевского района по созданию таких профильных классов сегодня распространяется на весь регион, отметил Дмитрий Азаров.

– Очень хороший опыт. Дети со школы должны приобретать опыт работы на земле, понимать, что сельское хозяйство – это то направление, которое является локомотивом развития экономики страны, – оценил работу министр сельского хозяйства.

В Сургуте также появился новый детский сад на 170 мест. Объект возвели благодаря реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». Сад оснащен всем необходимым: интерактивные доски в каждой группе, современное оборудование в медицинском кабинете и пищеблоке, уютные спальни, музыкальный и физкультурный залы.

– Мы благодарим вас, Дмитрий Игоревич, Дмитрий Николаевич за новый детский сад. У наших детей есть прекрасная возможность расти и развиваться в таких современных условиях, – обратились к губернатору и министру родители.