В мэрии Самары обсудили подготовку к выборам губернатора Самарской области

Совещание по теме состоялось в пятницу, 11 августа Фото: администрация Самары

Предстоящей осенью в Самарской области пройдут выборы губернатора. Голосование займет три дня – оно состоится 8, 9 и 10 сентября. В мэрии Самары обсудили меры обеспечения общественной безопасности в этот период.

Для проведения выборов на территории города образовано 472 избирательных участка, которые будут располагаться в 241 здании. Они обеспечены телефонами, компьютерным оборудованием и оргтехникой, металлическими сейфами и первичными средствами пожаротушения.

– Наша обязанность – обеспечить помещения для голосования всем необходимым, чтобы жители могли в полном объеме реализовать свое право на участие в голосовании, – рассказала руководитель аппарата администрации Самары Елена Москвичева.

Сейчас Самара активно готовится к выборам. С 1 августа члены участковых комиссий начали подомовой обход. В его рамках они рассказывают избирателям о датах и порядке голосования, формах участия, информационных ресурсах, позволяющих получить информацию о своем избирательном участке.