Подготовка к отопительному сезону в Самарской области близится к завершению

К зиме готовы более 20 тысяч домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезоне 2023-2024 годов. На текущий момент средний уровень готовности составляет 86,7% при плане 80,0%. В прошлом году этот показатель был равен 82,2%. Об этом сообщили в региональном правительстве.

20 083 дома из 23 455 полностью готовы к предстоящим холодам. Подготовку завершили 1995 из 2139 котельных. Параллельно в регионе Продолжается перекладка труб. Уже подготовлено 3 139,8 км тепловых сетей – это 91% от запланированного объема. Выполнены работы по подготовке более 10 741, 5 километра водопроводных сетей из 11,8 км запланированного.

Готовятся к зиме и медицинские учреждения. Сегодня работы завершены в 1110 из них. Это 83% от общего количества объектов. Опрессовка систем отопления и другие мероприятия по обеспечению бесперебойного теплоснабжения школ завершены на 1926 объектах образования – это 87% всех объектов.