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НовостиОбщество11 августа 2023 16:55

В Самарской области из-за сильной жары объявили желтый уровень опасности

Воздух в регионе прогреется до +33 градусов в предстоящие выходные
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Воздух прогреется до +32 градусов

Воздух прогреется до +32 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные, 12-13 августа 2023 года, в Самарской области сохранится сильная жара. Об этом сообщили специалисты Приволжского УГМС.

– В дневные часы температура воздуха в Самарской области составит 30-33 градуса. Жара сохранится в большинстве районов. Объявлен желтый уровень опасности, – информируют синоптики.

В субботу, 12 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит 27-32 градуса. Порывы восточного ветра достигнут 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, 13 августа, за окном будет переменная облачность, так же без осадков. В остальном характер погоды сохранится.