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НовостиПроисшествия12 августа 2023 5:47

В Самарской области мать оштрафовали за вождение 15-летней дочери

В Самарской области несовершеннолетняя девочка села за руль транспорта и получила штраф на маму
Алена ПРОВКИНА
Мать девочки оштрафовали. Фото: ГУ МВД России по региону

Мать девочки оштрафовали. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Новокуйбышевск Самарской области местная жительница понесет административную ответственность за свою дочь. Мать девочки оплатит штраф за вождение дочери.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, жительница поселка Гранный обвиняется в ненадлежащим отношении, она не исполняла свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 15-летней дочери. Из материалов полиции, девочка села за руль снегоболотохода без документов. Правоохранители задержали нарушительницу на одной из улиц поселка.

Транспортное средство поместили на спецстоянку. Мать оштрафовали на 500 рублей.