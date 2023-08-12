В Самарской области мошенник украл у мужчины 800 тысяч рублей

Потерпевший лишился средств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель стал жертвой мошенников. Злоумышленник представился сотрудником госуслуг.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, незнакомец позвонил мужчине и представился сотрудником службы безопасности сервиса Госуслуг. Неизвестный рассказал, что ему стало известно о том, что мошенники пытаются оформить кредит на имя горожанина. Потерпевший, чтобы не потерять средства, перевел денежные средства на «безопасный счет».

В результате мужчина потерял 800 тысяч рублей. Только потом потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.