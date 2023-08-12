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НовостиПроисшествия12 августа 2023 7:31

В Самарской области мошенник украл у мужчины 800 тысяч рублей

Лже-сотрудник Госуслуг напугал жителя Самарской области и выманил у него 800 тысяч рублей
Алена ПРОВКИНА
Потерпевший лишился средств

Потерпевший лишился средств

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель стал жертвой мошенников. Злоумышленник представился сотрудником госуслуг.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, незнакомец позвонил мужчине и представился сотрудником службы безопасности сервиса Госуслуг. Неизвестный рассказал, что ему стало известно о том, что мошенники пытаются оформить кредит на имя горожанина. Потерпевший, чтобы не потерять средства, перевел денежные средства на «безопасный счет».

В результате мужчина потерял 800 тысяч рублей. Только потом потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.