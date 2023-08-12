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НовостиОбщество12 августа 2023 8:44

Рисунок самарчанки стал победителем конкурса «Портрет фронтовой собаки»

Жительница Самарской области победила в конкурсе Музея Победы
Алена ПРОВКИНА
Рисунок самарчанки окажется на открытках. Фото: Музей Победы

Рисунок самарчанки окажется на открытках. Фото: Музей Победы

Рисунок 16-летней Марии Банновой из Самарской области стал победителем конкурса «Портрет фронтовой собаки». Музей Победы организовал творческое состязание.

По информации Музея Победы, всего участниками конкурса стали более 3 тысяч человек из 86 регионов страны, а также из Белоруссии, Молдавии и других стран ближнего зарубежья. Жюри выбрали победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях. Работы подростков выпустят ограниченным тиражом на открытках.

Среди художников – маленькие, начинающие и профессиональные живописцы. Посмотреть все работы можно на сайте музея.