Рисунок самарчанки стал победителем конкурса «Портрет фронтовой собаки»

Рисунок самарчанки окажется на открытках. Фото: Музей Победы

Рисунок 16-летней Марии Банновой из Самарской области стал победителем конкурса «Портрет фронтовой собаки». Музей Победы организовал творческое состязание.

По информации Музея Победы, всего участниками конкурса стали более 3 тысяч человек из 86 регионов страны, а также из Белоруссии, Молдавии и других стран ближнего зарубежья. Жюри выбрали победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях. Работы подростков выпустят ограниченным тиражом на открытках.

Среди художников – маленькие, начинающие и профессиональные живописцы. Посмотреть все работы можно на сайте музея.