В Самарской области мужчина обворовал продуктовый магазин на 9 тысяч рублей

Подозреваемого задержали сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области местный житель поблагодарил сотрудников полиции. Правоохранители задержали мужчину, обворовавшего магазин.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый вынес из магазина алкоголь, кофе и шоколад. Общий ущерб превысил 9 тысяч рублей. Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазины и узнали ранее судимого мужчину, проживающего в поселке Серноводск. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенные товары продал проходим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что проблема краж в магазинах является важной для торговых точек любых форматов.