Ломаев в воротах, Сарвели вместо Дзюбы: составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч 12 августа 2023

Иван Ломаев впервые в сезоне сыграет в матче чемпионата России, а Роман Ежов пропустит игру с "Локомотивом". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив» назвали составы на матч 4-го тура чемпионата России по футболу, который начнется 12 августа 2023 года в 15 часов по московскому времени. Встреча пройдет на столичной «РЖД-Арене».

В воротах «Крыльев» впервые в этом сезоне в матче чемпионата появится Иван Ломаев. До этого он выходил только в играх Кубка России. Вместо травмированного Романа Ежова с первых минут на поле появится Владислав Шитов, всего три дня назад целиком отыгравший кубковый матч против «Зенита».

У «Локомотива» позицию на острие атаки вместо травмированного Артема Дзюба займет экс-самарец Владислав Сарвели. Два других бывших игрока «Крыльев» - Максим Глушенков и Сергей Пиняев — также в стартовом составе «Локо».

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Погостнов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Сарвели.

Запасные: Гилерме, Худяков, Самошников, Сильянов, Морозов, Кузьмичев, Митай, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Щетинин, Изидор.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Гарре, Костанца, Бабкин, Салтыков, Шитов, Хубулов.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Рассказов, Барач, Витюгов, Иванисеня, Карпицкий, Рахманович, Бобер, Лысов.