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НовостиОбщество12 августа 2023 12:01

В Самарской области жителям рассказали о правилах безопасности на воде

Жителям Самарской области рассказали, как пережить выходные в разгар жары
Алена ПРОВКИНА
Горожанам рассказали о правилах безопасности на воде

Горожанам рассказали о правилах безопасности на воде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в самом разгаре купальный сезон. Жителям рассказали о правилах безопасности на воде.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, с начала купального сезона на водных объектах зафиксировали 39 происшествия, в результате которых погибли 31 человек (в их числе 4 ребенка). Спасены 24 человека, также произошло 4 аварии с маломерными судами, в которых погиб 1 человек, а спасены 4 человека.

Напоминаем, специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения на воде. Стоит быть внимательнее, находясь вблизи водоемов и следить за детьми. Нужно купаться в установленных местах, где есть спасатели и обследовано дно.