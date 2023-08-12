В Самарской области жителям рассказали о правилах безопасности на воде

Горожанам рассказали о правилах безопасности на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в самом разгаре купальный сезон. Жителям рассказали о правилах безопасности на воде.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, с начала купального сезона на водных объектах зафиксировали 39 происшествия, в результате которых погибли 31 человек (в их числе 4 ребенка). Спасены 24 человека, также произошло 4 аварии с маломерными судами, в которых погиб 1 человек, а спасены 4 человека.

Напоминаем, специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения на воде. Стоит быть внимательнее, находясь вблизи водоемов и следить за детьми. Нужно купаться в установленных местах, где есть спасатели и обследовано дно.