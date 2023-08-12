Самарец показал, как идет реконструкция привокзальной площади

Реконструкция объекта продолжается. Фото: Евгений Щекин

В городе Кинель Самарской области продолжается реконструкция привокзальной площади. Работы идут по обе стороны пешеходного моста.

По информации портала национальныепроекты.рф, площади станут украшением центральной части города и смогут соединить серверную и южную сторону. Городской блогер Евгений Щекин показал, как идет реконструкция площади. Участок расчищают, на одной из стороны сделали основания для будущих крытых павильонов.

Работы идут уже несколько месяцев. Пространство обновят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».