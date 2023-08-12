Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 августа 2023 13:03

В Самарской области из-за аварии с мотоциклом пострадал 6-летний ребенок

В Тольятти из-за столкновения мотоцикла и легковушки госпитализировали водителя и оказали помощь ребенку
Алена ПРОВКИНА
Водителя мотоцикла госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водителя мотоцикла госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области на дороге столкнулись мотоциклист и водитель легковушки. В результате аварии пострадал ребенок.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 37-летний водитель мотоцикла «Kawasaki» ехал по улице Ворошилова. На перекрестке улиц Дзержинского и Степана Разина водитель не уступил дорогу легковому автомобилю «DATSUN», движущемуся во встречном направлении. В результате столкновения госпитализировали мотоциклиста.

Также медицинскую помощь оказали 6-летнему пассажиру легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства дорожного происшествия.