В Самарской области из-за аварии с мотоциклом пострадал 6-летний ребенок

Водителя мотоцикла госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области на дороге столкнулись мотоциклист и водитель легковушки. В результате аварии пострадал ребенок.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 37-летний водитель мотоцикла «Kawasaki» ехал по улице Ворошилова. На перекрестке улиц Дзержинского и Степана Разина водитель не уступил дорогу легковому автомобилю «DATSUN», движущемуся во встречном направлении. В результате столкновения госпитализировали мотоциклиста.

Также медицинскую помощь оказали 6-летнему пассажиру легкового автомобиля. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства дорожного происшествия.