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НовостиОбщество12 августа 2023 13:49

В Самаре временно перекроют проезд к ТЦ «Мега» до 13 августа 2023 года

Самарцев предупредили о временной корректировке движения транспорта
Алена ПРОВКИНА
Движение временно скорректируют

Движение временно скорректируют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проводят фестивальной уличной культуры «MEGA URBAN FEST». В связи с проведением мероприятия временно перекроют движение транспорта.

По информации городской администрации, из-за проведения фестиваля временно ограничат движение транспорта на подъездных дорогах к торговому центру «МЕГА» с 01:00 12 августа до 01:00 13 августа 2023 года. В указанный период на территории торгового центра будет работать только одна остановка общественного транспорта «Леруа Мерлен».

Временные схемы движения опубликованы на сайте мэрии. Водителям стоит заранее планировать свои маршруты.