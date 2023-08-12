В Самаре временно перекроют проезд к ТЦ «Мега» до 13 августа 2023 года

Движение временно скорректируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проводят фестивальной уличной культуры «MEGA URBAN FEST». В связи с проведением мероприятия временно перекроют движение транспорта.

По информации городской администрации, из-за проведения фестиваля временно ограничат движение транспорта на подъездных дорогах к торговому центру «МЕГА» с 01:00 12 августа до 01:00 13 августа 2023 года. В указанный период на территории торгового центра будет работать только одна остановка общественного транспорта «Леруа Мерлен».

Временные схемы движения опубликованы на сайте мэрии. Водителям стоит заранее планировать свои маршруты.