В Самарской области опрокинулась и загорелась легковушка из-за столкновения на М-5

В больницу доставили трех человек. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области местные жители поделились кадрами страшной аварии в Нефтегорском районе. Из-за столкновения легковой автомобиль опрокинулся и загорелся.

Дорожное происшествие зафиксировали в 14:25 в субботу, 12 августа 2023 года. На 65 километре автодороги М-5 «Урал» подъезд к Оренбургу произошло столкновение двух транспортных средства. Женщина водителя «ВАЗ 2115» при повороте не уступила дорогу «Honda Freed». От удара отечественный легковой автомобиль опрокинулся и загорелся. С места аварии в больницу доставили водителя легковушки и ее дочь, а также женщину-пассажира «Honda Freed», об этом «КП-Самара» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 9 августа на трассе М-5 опрокинулся и взорвался бензовоз. Дорогу перекрывали из-за аварии с тремя автомобилями.