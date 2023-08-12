В Самарской области полицейские проводят акцию «Стоп, мошенники!»

Полицейские провели акцию в регионе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции проводят акцию «Стоп, мошенники!». Правоохранители рекомендуют самарцам проявлять бдительность.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в регионе продолжается масштабная акция, в рамках которой сотрудники полиции напоминают местным жителям о схемах и видах мошенничества. Так, сотрудники ППС пообщались с горожанами о том, как мошенники используют схемы, чтобы получить средства пользователей.

Также правоохранители рассказали о недавнем случае, когда злоумышленница под предлогом оплаты дорогого лечения матери, обманом завладела деньгами несовершеннолетних. Во время беседы полицейские раздали горожанам памятки.