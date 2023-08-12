Жителям Самарской области рассказали, как готовиться к началу учебного года

Самарцам рассказали, как подготовиться к началу учебного года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, как стоит подготовиться к началу учебного года. Специалисты напомнили, что покупать для школы.

По информации управления Роспотребнадзора по Самарской области, родителями стоит покупать тетради с высокой плотностью листа и обложки, с закругленными краями, бумагу лучше брать белого цвета без пятен. Ручки стоит покупать с толщиной стержня 0,5-0,7 мм, легкие, с мягким покрытием, не рекомендуются толстые, скользкие и ребристые. Клей-ПВА покупать нужно с шариковым дозатором.

Фломастеры лучше купить с вентилируемым колпачком, а карандаши средней степени мягкости.