Самарец снял на видео голую женщину в Волге в позе эмбриона

Видео с женщиной в воде у Самары оказалось постановочным. Фото: скриншот видео

Жителей Самары взбудоражил видеоролик, появившийся в социальных сетях. На нем видно обнаженную женщину посреди реки, свернувшуюся в воде в позе эмбриона. Автор видео — самарец Роман Рунев.

На своей страничке в соцсетях автор видео поясняет, что съемки производились возле Птичьего острова. Это территория Красноглинского района Самары между Студеным оврагом и поселком Управленческий. Ее еще называют Золотыми песками.

Вероятно, по замыслу автора ролика и героини, сыгравшей «главную роль» в этом небольшом видео, их творение должно было подчеркнуть красоту и первозданность природы волжских островов.

Самарцы по достоинству оценили произведение. Видео за менее чем 10 дней набрало более 25 тысяч просмотров.

Специалисты МЧС напоминают самарцам о необходимости соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде.