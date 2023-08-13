В Самаре снесут 8 домов в центре города и в «курмышах»

Этот дом по улице Садовой будет снесен в ближайшее время Фото: Яндекс.Карты

В Самаре в ближайшее время пойдут под снос 8 домов, признанных аварийными. Они разбросаны по разным районам города.

Самый «экзотический» район, куда прибудут бульдозеры — мало кому даже из коренных самарцев известный поселок Вторчермет. Он зажат между железной дорогой и рекой Самарой между платформами Речная и Толевая. Там располагается пять древних двухэтажек, одна из которых и будет ликвидирована.

Самарским словом «курмыши» можно назвать и 66-й квартал, где будет снесен один из домов по Ташкентскому переулку, а также Зубчаниновку — там под снос пойдет аварийная двухэтажка по улице Изыскательской.

Также власти очистят от аварийного дома территорию на Брусчатом переулке в Советском районе.

Уберут разваливающиеся дома и с улиц исторического центра. «Под нож» пойдут здания на улицах Комсомольской, Фрунзе, Садовой и Ленинской.

13 августа 2023 года в Самаре отмечают День строителя.