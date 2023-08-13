Тольяттинский «Акрон» остался в Хабаровске без очков и без главного тренера

Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин был удален в Хабаровске за несогласие с решениями арбитра. Фото: скриншот видео

13 августа 2023 тольяттинский «Акрон» провел в Хабаровске матч 5-го тура в рамках турнира Первой лиги российского футбольного чемпионата. Они встретились с местным клубом «СКА-Хабаровск».

Несмотря на то, что дальневосточники также ставят перед собой задачу выхода в РПЛ, тольяттинцы прибыли на берега Амура в ранге абсолютных фаворитов. Со старта чемпионата «Акрон» одержал четыре подряд.

Игроки команды из Тольятти, прилетевшие в Хабаровск впритык к матчу, вероятно, не успели адаптироваться к резкой смене часовых поясов и уже на 15-й минуте пропустили гол. К взятию ворот привела серия из нескольких ударов подряд.

А вскоре «Акрон» остался и без главного тренера. Евгений Калешин, высказавший арбитру свое отношение к ряду его решений, получил сначала желтую, а следом и красную карточку. Хотя никаких оскорбительных слов не выкрикивал, просто вел себя эмоционально.

Ближе к концу матча тольяттинцы «проснулись» и обрушили на хозяев волны атак, но героем встречи стал голкипер «СКА-Хабаровска» Сугробов, у которого накануне матча родился сын. Игра так и завершилась победой хозяев — 1:0.

Несмотря на первое поражение в сезоне, «Акрон» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице Первой лиги.