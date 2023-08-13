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НовостиОбщество13 августа 2023 12:26

Жена самарского генерала Колотовкина показала фото из луганского госпиталя

Екатерина Колотовкина посетила госпиталь в Луганске, где лечатся бойцы с СВО
Евгений ЕГОРОВ
Екатерина Колотовкина навестила раненых бойцов в Луганске. Фото: соцсети

Екатерина Колотовкина навестила раненых бойцов в Луганске. Фото: соцсети

Екатерина Колотовкина, супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа, побывала в Луганске, где посетила госпиталь, в котором лечатся раненые участники СВО. В лечебное учреждение активистка отправилась вместе с депутатом Самарской губернской думы Дмитрием Холиным, добровольно отправившимся на спецоперацию.

- Несмотря на сильные ожоги и боль, они улыбались нам и говорили: спасибо. Говорили: мы обязательно вернемся в бой и победим, - написала Екатерина Колотовкина в соцсетях.

Она выложила фото и видео из госпиталя.

- В их обожженных лицах я видела лики мучеников. В больничной палате – я будто побывала в храме. Перед каждым хотелось встать на колени и молиться, - описала свои впечатления Екатерина Колотовкина.

Ранее самарские волонтеры отправили гуманитарный груз в зону СВО.