Под Самарой «КамАЗ» с мусором раздавил «Ладу Гранту»

Кузовом мусоровоза под Самарой смяло багажник "Гранты". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло 13 августа 2023 года в Кинельском районе Самарской области.

Происшествие случилось в 11.30 на обводной дороге «Обход г. Самары» недалеко от поселка Алексеевка. Мусоровоз КО-440-5 на базе большегруза «КамАЗ» двигался от Алексеевки в сторону поселка Водино. По предварительной информации, молодой водитель грузовика, которому всего 21 год, в какой-то момент не справился с управлением, и «КамАЗ» вильнул на правую обочину, из-за чего опрокинулся на бок.

Именно в этом месте на обочине находилась припаркованная «Лада Гранта». Краем кузова мусоровоза легковушке полностью смяло багажник, а на крышу вазовской машины высыпались тонны мусора.

- С места ДТП в больницу доставлена 20-летняя пассажирка легкового автомобиля, ей оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Проезд автотранспорта на месте происшествия в настоящее время не ограничен. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП.