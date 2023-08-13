Тушить лесной пожар в Жигулевске прилетел вертолет из Казани

К тушению пожара в Жигулевске привлечен вертолет из Казани. Фото: МЧС Самарской области

Пожарно-спасательные подразделения продолжают трудиться над ликвидацией горения в лесном массиве Жигулевского заповедника. Сложность с тушением обусловлена тем, что горит растительность в горной местности, и для борьбы с огнем приходится задействовать авиацию.

«КП-Самара» уже сообщала, что на помощь пожарным отряжены в том числе беспилотные летательные аппараты.

По дополнительным сведениям от МЧС, для борьбы с огнем используется также вертолет.

- Для тушения лесного пожара в районе населенного пункта Бахилова Поляна привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России из г. Казани, - сообщили в МЧС Самарской области.

По обновленным данным, площадь пожара достигла 9,2 га.

- Площадь активного горения — 1 га. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.