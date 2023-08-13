Самарцы ехали в ЗАГС задом наперед на тонированных машинах без номеров

Движение странного кортежа самарцы сняли на видеорегистратор. Фото: скрин видео

Сотрудники ГИБДД в Самаре задержали сразу несколько машин за целый букет нарушений. Сначала очевидцы заметили, что кто-то едет по улице Ново-Садовой мимо Загородного парка задним ходом. Затем машины без номеров, но с глухой тонировкой были сняты на регистратор в районе улицы Лейтенанта Шмидта.

- Сотрудниками Госавтоинспекции оперативно проведены розыскные мероприятия, в ходе которых установлены водители данных транспортных средств. Ими оказались жители г.о. Самара в возрасте от 23 до 26 лет. После задержания установлена цель передвижения - колонна направлялась в отделение ЗАГС на торжественную церемонию, - сообщили в ГИБДД Самарской области.

По итогам фиксации всех нарушений был выписан целый веер штрафов.

Водителей BMW, Volkswagen Polo и Mazda оштрафовали за нарушение правил тонировки. BMW, Volkswagen Polo и «Лада Веста» выехали на свадьбу без госномеров. Кроме того, участники кортежа проезжали на красный свет и парковались на тротуаре.

А «вишенкой» на торте оказалось выявленное состояние наркотического опьянения у водителя «бэхи». Его машину отправили на штрафстоянку.