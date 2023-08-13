Житель Тольятти украл стиральную машину из собственной квартиры

49-летний тольяттинец, вернувшись с дачи, не обнаружил в ванной стиральной машинки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Семейная драма развернулась в Тольятти между отцом и сыном. 49-летний житель Комсомольского района обратился в полицию с заявлением о пропаже из квартиры стиральной машинки. Стоимость похищенного аппарата он оценил в более чем 15 тысяч рублей.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Мужчина пояснил, что находился на даче, а когда вернулся, обнаружил пропажу имущества. Потерпевший предположил, что к хищению бытовой техники может быть причастен его сын, проживающий с ним в квартире, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

30-летнего сына потерпевшего сотрудники полиции задержали и доставили в отделение.

- В ходе опроса задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что стиральную машинку сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды, - рассказали полицейские.

Против похитителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража».