Под Тольятти горят трава и лес на 17 гектарах

Пожарные тушат траву и лес возле Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Тольятти пожарные борются с огнем на территории Новобуянского лесничества. Сообщение о низовом пожаре в 78 квартале Новобуянского лесничества Узюковского участкового лесничества в районе г.о. Тольятти поступило в МЧС в 13 часов 18 минут 13 августа 2023 года.

Изначально сообщалось о горении сухой травы на площади 3,5 га и одного гектара леса. К вечеру площадь леса, охваченного огнем, увеличилась до 4,7 га, травы — до 13 га.

- Для тушения пожара привлечены 23 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 9 человек, 3 единицы техники, - сообщили в МЧС Самарской области.

По данным ведомства, к семи вечера пожар был локализован, тушение огня продолжается.

Тем временем на правом берегу Волги с помощью средств авиации тушат лесной пожар в Жигулевском заповеднике, около села Бахилова Поляна.