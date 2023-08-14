Грозы и бушующий ветер придут в Самарскую область 14 августа 2023 года

Жителям советуют быть внимательнее при нахождении на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 августа 2023 года, жителей Самарской области ждет резкая перемена погоды. На смену жаре придут грозы и сильный ветер. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Днем 14 августа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление юго-восточного ветра, порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности, – информируют синоптики.

В региональном ГУ МЧС советуют жителям быть осторожнее при нахождении на улице. В случае, если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Автомобиль лучше всего убрать в гараж.

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