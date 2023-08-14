Девушка погибла при падении с высоты на ул. 22 Партсъезда в Самаре

ЧП произошло около дома №223

Утро понедельника в Самаре началось с трагических новостей. Под окнами многоквартирного дома было обнаружено тело девушки. Об этом сегодня, 14 августа 2023 года, сообщили местные жители.

– Под окнами дома №223 по улице 22 Партсъезда обнаружено тело девушки. Она погибла в результате падения с высоты, – поделились самарцы.

Момент гибели самарчанки попал на камеру домофона. Кадры появились в социальных сетях. Судя по видео, погибшая упала прямо напротив подъезда.

Отметим, что официальная информация о трагедии пока не поступала. Причина гибели девушки также остается неизвестной

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