Мошенник оставил дворника из Самары без 2 млн. рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летний житель Самары потерял 2 млн. рублей, став жертвой мошенников. Крупную сумму мужчина взял в кредит. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

С самарцем, который работает дворником, преступник связался по телефону. Представившись сотрудником одного из банков звонивший сообщил, что на мужчину мошенники пытаются оформить кредит. Мужчина не поверил, однако на следующий день получил новый звонок – на этот раз от «полицейского».

– Незнакомец предупредил, что мошенники уже оформили несколько кредитов на имя пострадавшего. По его указанию дворник перевел на «безопасный» счет 1,78 млн рублей, которые также по указанию звонившего взял в нескольких микрофинансовых организациях в кредит, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Позднее, когда собеседники перестали выходить на связь, самарец понял, что стал жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.