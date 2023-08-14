6-летняя девочка пострадала в ДТП с мотоциклом Kawasaki и Datsun в Тольятти

Полицейские выясняют все причины произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Тольятти в субботу, 12 августа 2023 года. В результате столкновения мотоцикла и иномарки пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным материалов ГИБДД, все случилось в 12:50 в районе дома №56 на улице Дзержинского. 37-летний водитель мотоцикла Kawasaki 1400 GTR во время поворота налево не уступил дорогу Datsun on-DO, за рулем которого был 28-летний мужчина. В результате аварии пострадала маленькая девочка.

– Пассажирке автомобиля – девочке 2017 года рождения – назначено амбулаторное лечение. Водитель мотоцикла был госпитализирован с места ДТП, – информируют в региональном ГУ МВД.

Полицейские выясняют все причины произошедшего.