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НовостиПроисшествия14 августа 2023 5:24

В Самарской области мужчина избил знакомую по время совместной гулянки

Жительница села Орловка повторно пострадала от рук пьяного приятеля
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница села Орловка Кошкинского района повторно пострадала от рук своего приятеля. Мужчина избил женщину во время совместной гулянки. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в июле 2023 года. Пострадавшая пила алкоголь вместе с 35-летним приятелем. В какой-то момент мужчина напал и нанес ей несколько ударов по голове и телу. Пострадавшая обратилась в полицию.

– Прибыв по указанному адресу, участковый уполномоченный полиции оказал женщине первую доврачебную помощь и передал ее медикам. Нападавший был задержан неподалеку от дома потерпевшей, – информируют в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что задержанный – любитель выпить. Он уже второй раз напал на пострадавшую – аналогичное преступление было совершено им в прошлом году.

Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.