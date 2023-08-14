В Самарской области мужчина избил знакомую по время совместной гулянки

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница села Орловка Кошкинского района повторно пострадала от рук своего приятеля. Мужчина избил женщину во время совместной гулянки. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в июле 2023 года. Пострадавшая пила алкоголь вместе с 35-летним приятелем. В какой-то момент мужчина напал и нанес ей несколько ударов по голове и телу. Пострадавшая обратилась в полицию.

– Прибыв по указанному адресу, участковый уполномоченный полиции оказал женщине первую доврачебную помощь и передал ее медикам. Нападавший был задержан неподалеку от дома потерпевшей, – информируют в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что задержанный – любитель выпить. Он уже второй раз напал на пострадавшую – аналогичное преступление было совершено им в прошлом году.

Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.