Дождь накроет Самарскую область 14 августа

В Самарскую область пришли дожди. Правда, ненадолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дождь накроет Самарскую область в понедельник, 14 августа. Такой прогноз озвучили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, начало рабочей недели в регионе начнется с кратковременных дождей. Также возможны грозы.

- в Регионе объявлен желтый уровень опасности, - предупредили в ГУ МЧС по Самарской области. – Днем в понедельник местами по региону ожидается гроза.

Также жителей предупредили об усилении юго-восточного ветра. Его порывы могут достигать скорости в 15-18 м/с.

А вот температура воздуха при этом останется довольно жаркой. Днем воздух прогреется до +28...+33 °C.

По прогнозам синоптиков дожди пришли в Самарскую область ненадолго. Уже во вторник в регионе снова будет сухо. Однако в среду местами также возможен кратковременный дождь. Жара при этом сохраняется.