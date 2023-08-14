Ребенок пострадал на батутах в парке 50-летия Октября в Самаре

На месте работали медики
Фото: скриншот с видео
В воскресенье, 13 августа 2023 года, в Самаре произошло ЧП с участием маленького ребенка. Мальчик получил травмы во время игр на батуте. Об этом сообщили местные жители.
– Все случилось в парке 50-летия Октября. Мальчик сломал шею, прыгая на батутах, – поделились очевидцы.
Судя по опубликованным кадрам, на месте происшествия работала бригада скорой помощи. Пострадавшего уложили на носилки, после чего увезли в больницу.
Напомним, это не единственное ЧП, произошедшее в Самаре за последние сутки. Утром в понедельник, 14 августа, появилась информация о том, что на улице 22 Партсъезда погибла девушка – она разбилась при падении с многоэтажки.