Ребенок пострадал на батутах в парке 50-летия Октября в Самаре

На месте работали медики Фото: скриншот с видео

В воскресенье, 13 августа 2023 года, в Самаре произошло ЧП с участием маленького ребенка. Мальчик получил травмы во время игр на батуте. Об этом сообщили местные жители.

– Все случилось в парке 50-летия Октября. Мальчик сломал шею, прыгая на батутах, – поделились очевидцы.

Судя по опубликованным кадрам, на месте происшествия работала бригада скорой помощи. Пострадавшего уложили на носилки, после чего увезли в больницу.

Напомним, это не единственное ЧП, произошедшее в Самаре за последние сутки. Утром в понедельник, 14 августа, появилась информация о том, что на улице 22 Партсъезда погибла девушка – она разбилась при падении с многоэтажки.