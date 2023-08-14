Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 7:05

Папа Римский «посетил» гостиницу «Азимут» в Самаре

Самарцы встретили Папу Римского на улицах города в августе 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Портрет Папы Римского появился на балконе гостиницы. Фото: vreditel_li.

Портрет Папы Римского появился на балконе гостиницы. Фото: vreditel_li.

В августе 2023 года Самару «посетил» Папа Римский Франциск. Его заметили в гостинице «Азимут». Об этом сообщил местный художник, работающий под псевдонимом vreditel_li.

– В городе Папа Римский остановился в гостинице «Азимут» на улице Ленинградская, 37. Его можно заметить на третьем этаже, – информирует самарец.

Конечно, информация оказалась шуточной: в гостинице можно встретить на самого Папу, а его портрет. Он разместился на балконе здания. По словам художника, портрет был создан на холстах формата А4, которые после наклеили на фанеру. Необычную инсталляцию дополняют ковер, корзина и прочая атрибутика.