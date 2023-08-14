Вставший посреди дороги «Бентли» собрал пробку у ТЦ «Захар» в Самаре

Жители поделились кадрами с места событий Фото: Елена ШИШКИНА

В понедельник, 14 августа 2023 года, самарским автомобилистам пришлось постоять в пробке. Она образовалась у ТЦ «Захар» на улице Ново-Садовой. Причина – иномарка, вставшая посреди дороги.

Как сообщили «КП-Самара» местные жители, прямо посреди проезжей части остановился белый «Бентли». Другим водителям пришлось объезжать иномарку, из-за чего на дороге образовался затор.

Почему водитель «Бентли» решил прекратить поездку пока остается загадкой. Во всяком случае, знака аварийной остановки очевидцы не заметили.

Напомним, ранее стало известно, что на Самарскую область надвигается непогода. Жителей ждут дожди и грозы. Они придут в регион уже в начале текущей недели.