В Самаре завершается строительство водоводов в Красноглинском районе

Благодаря проекту 40 тыс. жителей будут обеспечены качественной водой. Фото: ООО "РКС-Самара"

Строительство водоводов в Красноглинском районе Самары вышло в завершающую стадию. Новая насосная станция на НФС-2 в Студеном Овраге уже возведена. Также готовы насосная станция, два резервуара чистой воды, хлораторная и административный корпус на улице Сергея Лазо. Специалисты завершил укладку двух новых водоводов.

– Сейчас на объектах комплекса завершаются общестроительные работы, ведется благоустройство территорий и начинается подготовка к запуску в эксплуатацию. Специалистам нужно подключить все агрегаты, проверить их, провести гидравлические испытания трубопроводов и резервуаров. Если будут выявлены проблемы, то их надо будет оперативно устранить, – рассказали в ООО «РКС-Самара».

После этого специалисты приступят к промывке и хлорированию труб. Этот этап необходим для поступления качественной воды.

– В этот период возможно изменение качества воды в домах и выпуск воды через гидранты и уличные краны. Просим жителей отнестись с пониманием. Придется несколько дней потерпеть неудобства, без качественной промывки нельзя запускать водоводы, – поясняют в компании.

Отмечается, что в случае необходимости жителей обеспечат бойлерами с водой.