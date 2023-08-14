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НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:32

Жители сел помогали тушить пожар в Жигулевском заповеднике под Самарой

Появились фото с места крупного возгорания в Жигулевском заповеднике
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ЧП произошло в субботу, 12 августа. Фото: Жигулевский заповедник

ЧП произошло в субботу, 12 августа. Фото: Жигулевский заповедник

В субботу, 12 августа 2023 года, в Жигулевском заповеднике произошло ЧП – там загорелось 8 га леса. Пожар случился в районе 21 лесного квартала. На месте происшествия работали не только спецслужбы, но и местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

– Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто пришел на помощь!!! В особенности, жителям близлежащих сел, которые помогали, чем могли: везли инвентарь, ГСМ для бесперебойной работы бензопил, питьевую воду и продукты питания тем, кто был задействован в тушении. Ваша поддержка была очень важна, – поделились в администрации заповедника.

Жители оказали посильную помощь. Фото: Жигулевский заповедник

Жители оказали посильную помощь. Фото: Жигулевский заповедник

Отметим, что на данный момент пожар локализован. По последним данным, его площадь превысила 9 га. Пожарные службы продолжают работать на месте ЧП.