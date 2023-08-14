Полиция и ОМОН задержали мигрантов в теплицах под Самарой

Профилактические мероприятия прошли в Волжском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства. На этот раз полиция и ОМОН посетили тепличные комплексы в Волжском районе. Итоги рейдов озвучили в региональном ГУ МВД.

– В результате проведенных мероприятий выявлено 8 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов, – информируют в ГУ МВД по региону.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».