Пьяный водитель Chevrolet въехал в Renault во время обгона в Самарской области

Оба водителя получили травмы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 14 августа, в Самарской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Водитель одной из них был пьян. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась в 16:52 на автодороге «Клявлино-Похвистнево». 25-летний водитель Chevrolet Lacetti ехал со стороны Клявлино в сторону Похвистнево. Он пошел на обгон, но не заметил, что по полосе едет Renault Duster, за рулем которого была 59-летняя женщина. В итоге машины столкнулись, после чего Chevrolet улетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии оба водителя были доставлены в больницу. Отмечается, что в момент ДТП водитель Chevrolet был пьян. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.