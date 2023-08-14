В Самарской области «Нива» улетела в кювет и опрокинулась

Полицейские выясняют все причины произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самарской области в воскресенье, 13 августа 2023 года. В Сергиевском районе легковушка улетела в кювет. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в 19:40 на автодороге Урал-Воротнее-Красные Дубки. 54-летний водитель «Нивы» ехал стороны села Воротнее в направлении села Красные дубки. В результате он разогнался и улетел в кювет, после чего машина опрокинулась. Выяснилось, что автомобилист был нетрезв.

– Водитель транспортного средства, у которого выявлены признаки алкогольного опьянения, госпитализирован в медицинское учреждение, – информируют в ГУ МВД по региону.

Полицейские выясняют все причины произошедшего.