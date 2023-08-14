Полицейские задержали 78 нетрезвых водителей в Самарской области

Рейды проходили с 11 по 13 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные, с 11 по 13 августа 2023 года, в Самарской области проходили традиционные рейды ГИБДД. Их итоги озвучили в ГУ МВД по региону.

– Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1800 различных правонарушений в области дорожного движения. 78 водителей были привлечены к ответственности за вождение в пьяном виде. 9 автомобилистов ездили без прав, – информируют в полиции.

Еще 282 водителя катались по региону с тонировкой на стеклах. 241 человек проигнорировал использование ремней безопасности. Кроме того, во время рейдовых мероприятий выявлено 60 нарушителей правил перевозки детей. 78 пешеходов нарушили правила дорожного движения.