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НовостиПроисшествия14 августа 2023 9:23

Аферист с сайта знакомств оставил жительницу Тольятти без 1,2 млн рублей

Жительница Автограда лишилась крупной суммы, доверившись мошеннику
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самарской области стала жертвой мошенников. В итоге она потеряла крупную сумму. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

На уловку преступников попалась 46-летняя юрисконсульт из Тольятти. Она познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который якобы живет в одной из зарубежных стран. После двухмесячной переписки мошенник предложил потерпевшей хороший дополнительный заработок. Женщина согласилась.

– Мужчина пообещал увеличить капитал женщины, но для этого она должна была вложить деньги на одной из интернет платформ. Следуя указаниям афериста, женщина перевела на предложенный счет около 1,2 млн. рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь, – информируют в ГУ МВД по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.