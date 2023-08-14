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НовостиОбщество14 августа 2023 9:30

«Донстрой» построит новые высотки в Промышленном районе Самары

Мэрия разрешила застройщику возвести дома на улице Вольской
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Максимальный процент застройки составит 80%

Максимальный процент застройки составит 80%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые высотки появятся в Промышленном районе Самары. Освоением участка займется ООО «Донстрой». Информация следует из постановления городской администрации.

– Предоставить ООО «Донстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, – следует из документации.

Участок, о котором идет речь, находится на улице Вольской, 40. Его площадь составляет 14 988 квадратных метров. Компания планирует на территории многоэтажную жилую (высотную) застройку. Максимальный разрешенный процент застройки при этом составит 80%.