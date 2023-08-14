Самарская область вошла в число регионов-лидеров по срокам продажи «вторички»

В Самарской области "однушки" на вторичном рынке в среднем покупают за 41 день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, за сколько дней продают квартиры на вторичном рынке в крупнейших регионах России. Как выяснилось, летом 2023 года быстрее всего покупали однокомнатное жилье — 52 дня. На втором месте — двухкомнатное (59 дней), а затем трехкомнатное (73 дня). Таковы данные исследования, которое провели аналитики сервиса Домклик Сбера.

«Однушки» быстрее всего покупают в Ростовской (28 дней), Челябинской (35) и Самарской (41) областях. «Двушки» — в Челябинской области (42), Пермском крае (45) и Ростовской области (46). По скорости продаж «трешек» лидируют Пермский край (56), Челябинская (57) и Самарская (59) области. Дольше всего покупателей на вторичное жилье ищут в Москве и Санкт-Петербурге (от 52 до 93 дней).

Сроки продажи вторичного жилья в крупных регионах РФ / Фото: Домклик

— В крупнейших регионах с небольшими сроками экспозиции готовое жилье более востребовано, чем в целом по стране: доля вторичного рынка в структуре ипотеки превышает общероссийское значение. В то же время регионы с длительным процессом купли-продажи квартир отличаются более низким процентом готового жилья в общем количестве выдач ипотеки, — отмечают аналитики Домклик.

По мнению экспертов, такие различия между субъектами РФ объясняются тем, что в регионах с непродолжительным периодом продажи квартир, как правило, ниже доступность первичного жилья: стоимость квадратного метра в новостройке существенно превышает цены за квадрат в готовом жилье.

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